Koeman exige mudanças no Valencia após nova derrota O Valencia precisa de uma mudança de atitude para acabar com a atual má fase, disse o técnico Ronald Koeman após a derrota em casa por 3 x 0 para o Athletic Bilbao, no domingo, pelo Campeonato Espanhol. "Nós chegamos ao fundo. Temos jogadores de qualidade que não estão rendendo o seu melhor. Falta coragem e atitude ao nosso time, vamos ter que mudar com certeza", disse o ex-jogador da seleção holandesa. Koeman foi contratado para substituir o demitido Quique Sánchez Flores no início de novembro, mas não conseguiu causar o impacto que a direção esperava. Desde então, a equipe perdeu a chance de avançar na Liga dos Campeões com uma derrota em casa por 2 x 0 para o Rosenborg Trondheim e um empate sem gols com o Schalke 04. Como lanterna do Grupo B, também são pequenas as chances de conseguir uma vaga na Copa da Uefa. O ex-jogador do Barcelona levou o Valencia à vitória por 3 x 0 em sua estréia no Espanhol, mas depois sofreu derrotas para Bilbao e Racing Santander. A equipe está em sexto lugar na classificação, oito pontos atrás do líder Real Madrid. Koeman, que é o quarto técnico do Valencia em três anos, após a saída de Rafael Benitez para o Liverpool, tem contrato até 2010. (Por Mark Elkington)