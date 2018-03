Koff e Mustafá dissimulam na reunião Em um hotel de luxo da região central de São Paulo, uma placa na entrada indica: reunião do Clube dos 13 na sala Marfim F. Porém, de dirigentes só o presidente da entidade, Fábio Koff, o do Palmeiras, Mustafá Contursi, e um presumível diretor do Inter. Além do trio, o sócio de Pelé, Hélio Viana, e um amigo. Logo ao chegar, Mustafá desconversa sobre o encontro. ?Reunião, que reunião??, pergunta com ironia. ?Vim almoçar e bater papo com o Fábio?. Koff também desconversa. ?Viajei para São Paulo para encontrar-me com uma comissão, nesta sexta-feira, que decidirá o lançamento do site do Clube dos 13?, avisa. ?Convidei o Mustafá para almoçar e encontrei o Hélio no corredor do hotel.?