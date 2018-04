Kompany volta a desfalcar o Manchester City na Liga dos Campeões

Nesta segunda-feira, o técnico Manuel Pellegrini explicou que Kompany ainda não está 100%, por isso não é possível que ele seja aproveitado. O jogador belga se contundiu nos minutos iniciais do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Dínamo de Kiev, em 15 de março.

Assim, a dupla de zaga do Manchester City vai ser formada pelo argentino Nicolás Otamendi e pelo francês Eliaquim Mangala no duelo desta terça com o PSG. "Nós temos muita confiança no elenco", disse o treinador.

Além de Kompany, o outro desfalque do Manchester City será o atacante Sterling, ainda em recuperação de lesão na panturrilha. Assim, o time deverá entrar em campo com a seguinte formação: Hart; Sagna, Otamendi, Mangala, Clichy; Fernandinho, Toure, Navas, De Bruyne e David Silva; Agüero.

Após empatar por 2 a 2 na França, o Manchester City estará garantido nas semifinais da Liga dos Campeões em caso de igualdade por 1 a 1 ou 0 a 0. Pellegrini negou, porém, a possibilidade de o seu time adotar uma postura defensiva.

"Esta é uma equipe que está preparada para marcar gols e uma equipe que está preparada para jogar. Se pensarmos que precisamos empatar por 0 a 0 então acho que vai perder o jogo porque esta não é a nossa forma de jogar normalmente", afirmou.