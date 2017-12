Kovac ainda sente dores nas costelas, mas quer jogar O capitão da equipe da Croácia, Niko Kovac, disse neste sábado que ainda sente dores nas costelas em virtude do choque que teve com o atacante brasileiro Adriano, durante a partida de estréia das duas seleções, realizada na última terça. Mas ele espera poder participar do confronto contra o Japão, marcado para este domingo, em Nuremberg. "Eu ainda sinto muitas dores, mas já cheguei a jogar em condições piores, até com um braço quebrado", afirmou. O meia participou normalmente do treinamento realizado nesta sexta e se disse pronto para jogar contra os japoneses. Kovac deixou o campo de jogo na partida contra o Brasil aos 40 minutos do primeiro tempo. Croácia e Japão, que perderam suas partidas de estréia, lutam para evitar uma eliminação precoce no Mundial. "Quem perder amanhã (domingo), estará fora da Copa. E quem vencer provavelmente vai disputar diretamente com a Austrália a passagem para a próxima fase. Pelo que jogamos contra o Brasil, temos motivos para estarmos confiantes em um bom desempenho e em uma vitória contra o Japão", ressaltou Kovac.