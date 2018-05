Kroos fratura o dedo e desfalca Real Madrid e seleção da Alemanha

O volante Toni Kroos se tornou nesta terça-feira desfalque no Real Madrid e na seleção da Alemanha. Ele sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito e deve ficar ao menos dez dias longe dos gramados, de acordo com a Federação de Futebol da Alemanha.

A baixa será mais sentida na equipe alemã, que enfrentará San Marino na sexta em rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018. Ele também ficará de fora do amistoso contra a Itália, quatro dias depois.

A lesão foi anunciada pelo Real Madrid, que não revelou o tempo de recuperação do atleta. E tampouco as causas da lesão. Aparentemente sem dores, Kroos jogou os 90 minutos da partida do time espanhol contra o Leganés, no domingo, pela rodada do Campeonato Espanhol.

Com a baixa, o técnico Zinedine Zidane terá problemas para escalar o meio-campo do time nas próximas semanas. O treinador ainda não pode contar com o brasileiro Casemiro, em processo de recuperação física.

Se o tempo de recuperação for superior a 10 dias, como informou inicialmente a federação alemã, Kroos poderá desfalcar o Real em clássicos com o Atlético de Madrid e o Barcelona, ambos pelo Espanhol. E poderia ainda perder as duas últimas rodadas da Liga dos Campeões da fase de grupos.