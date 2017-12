Kuffour é eleito o melhor da final Além da segurança na marcação do time do Boca Juniors, um gol decisivo aos 4 minutos do segundo tempo da prorrogação. Por tudo isso, o zagueiro ganês Samuel Kuffour, do Bayern de Munique, foi eleito o melhor jogador da final da Copa Toyota, o mundial interclubes disputado nesta terça-feira, no Japão. O gol de Kuffour levou o clube alemão à vitória por 1 a 0 e ao título intercontinental. Kuffour, que tem 25 anos, está no Bayern desde 1993. Com a seleção de Gana, ele ganhou os títulos mundiais Sub-17 e Sub-20. Já pelo clube alemão, sua maior conquista foi a última Liga dos Campeões da Europa. Com esse retrospecto e a performance na decisão desta terça-feira, o zagueiro é o favorito para ser eleito também o melhor jogador africano do ano, numa premiação da Confederação Africana de Futebol.