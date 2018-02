Kuki marca dois pelo Náutico; veja resultados pelo Brasil Neste sábado com jogos dos campeonatos estaduais pelo Brasil, o destaque foi a goleda do Náutico por 4 a 1 sobre o Serrano, com dois gols do experiente artilheiro Kuki (Fábio Silva e Tiago Laranjeiras completaram o placar). Confira os outros resultados. CAMPEONATO CAPIXABA Primeiro turno - 2.ª rodada Rio Branco 1 x 2 Colatinense Serra 3 x 0 Vitória Colatina 1 x 0 Linhares Classificação: Grupo A 1.º - Jaguaré, 3 pontos; 2.º - Pinheiros, 3; 3.º - Colatina, 3; 4.º - Estrela do Norte, 1; 5.º - Linhares, 1. Grupo B 1.º - Serra, 4 pontos; 2.º - Colatinense, 4; 3.º - Vilavelhense, 3; 4.º - Rio Branco, zero; 5.º - Vitória, zero. CAMPEONATO BAIANO Fase classificatória - 3.ª rodada Catuense 2 x 1 Poções Classificação: 1.º - Vitória, 6 pontos; 2.º - Catuense, 6; 3.º - Vitória da Conquista, 4; 4.º - Fluminense, 3; 5.º - Juazeiro, 3; 6.º - Bahia, 3; 7.º - Poções, 3; 8.º - Atlético Alagoinhas, 2; 9.º - Colo-Colo, 2; 10.º - Ipitanga, 2; 11.º - Camaçari, 1; 12.º - Itabuna, zero. CAMPEONATO PERNAMBUCANO Primeiro turno - 3.ª rodada Náutico 4 x 1 Serrano Belo Jardim 1 x 2 Vera Cruz Classificação: 1.º - Central, 6 pontos; 2.º - Sport Recife, 6; 3.º - Náutico, 6; 4.º - Vera Cruz, 6; 5.º - Santa Cruz, 5; 6.º - Porto, 3; 7.º - Ypiranga, 3; 8.º - Serrano, 1; 9.º - Cabense, zero; 10.º - Belo Jardim, zero. CAMPEONATO CEARENSE Fase classificatória - 3.ª rodada Ferroviário 2 x 2 Itapajé Classificação: 1.º - Ferroviário, 7 pontos; 2.º - Ceará, 6; 3.º - Itapipoca, 6; 4.º - Icasa, 4; 5.º - Fortaleza, 3; 6.º - Uniclinic, 3; 7.º - Itapajé, 2; 8.º - Maranguape, zero; 9.º - Guarani de Juazeiro, zero; 10.º - Quixadá, zero. CAMPEONATO POTIGUAR Primeira fase - 1.ª rodada América 2 x 1 Macau Alecrim 1 x 0 Santa Cruz Classificação: 1.º - América, 3 pontos; 2.º - Alecrim, 3; 3.º - Santa Cruz, zero; 4.º - Macau, zero. Obs.: ABC, Assu, Baraúnas, Corintians, Cruzeiro, Potiguar-M, Potiguar-P e São Gonçalo ainda não estrearam.