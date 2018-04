Kuraniy faz 3 na vitória da Alemanha Kevin Kuraniy, carioca de nascimento, foi o destaque da vitória da Alemanha por 3 a 1 sobre a Áustria, nesta quarta-feira, em amistoso disputado em Viena. O atacante que defende o Stuttgart marcou os três gols da vitória, na estréia do técnico Jurgen Klinsmann, e se consolida como uma das opções da equipe que será anfitriã do Mundial de 2006. Amerhauser descontou para os austríacos. A maior surra da rodada de amistosos na Europa foi aplicada pela Dinamarca, com os 5 a 1 na Polônia, em Varsóvia. O personagem da partida foi Peter Madsen, com três gols, enquanto Gaardsoe e Jensen completaram. O gol polonês foi marcado por Zurawski, quando não adiantava mais nada. A Rússia fez jogo movimentado com a Lituânia, em Moscou, e venceu por 4 a 3. Pior foi a Escócia, que perdeu para a Hungria por 3 a 0, em Glasgow, gols de Huszi (2) e Marshall (contra).