Kuranyi entusiasma até Parreira Um jogador brasileiro impressionou bastante o técnico Carlos Alberto Parreira na partida desta quarta-feira no Estádio Olímpico de Berlim. Mas ele estava do outro lado, vestindo a camisa da seleção alemã: Kevin Kuranyi, que marcou o gol do empate dos alemães aos 17 minutos do primeiro tempo, acertando um bom chute de direita. "Vocês viram que ele nem comemorou muito. É um bom menino. E um gol contra o Brasil sempre alavanca a carreira de qualquer jogador", elogiou o treinador brasileiro. Kuranyi, de 22 anos, dono de cidadania alemã e que no Brasil, onde viveu até os 15 anos, só havia jogado bola no Serrano e no Petrópolis, antes de começar a deslanchar fora do País, no Stuttgart, fez mais do que isso em favor da seleção alemã: ele foi o responsável pelos quatro gols da equipe germânica na era Klismann: três na vitória contra a Áustria por 3 a 1, na estréia do novo treinador, e um no amistoso mais aguardado do ano pelo torcedores alemães. "Eu disse para ele: está na hora de o Brasil conhecer você. Eu sabia que isto iria lhe dar garra e vontade de vencer", contou o técnico alemão, satisfeitíssimo com o resultado e com o desempenho de seu atacante. "Sei que meus pais gostaram da minha atuação", disse na entrevista coletiva. E ao ser lembrado de que seu próprio irmão é fã da seleção brasileira, não perdeu a chance de brincar com o mano: "Ele vai ter que se conformar. Mas estou levando uma camisa do Brasil legítima que ganhei de um dos jogadores brasileiros." O técnico Klismann também falou sobre a sua primeira partida em casa dirigindo a equipe nacional. "Depois do jogo fui elogiar o time no vestiário. Eles mostraram que podem jogar à altura dos brasileiros. Combinamos que vamos crescer passo a passo rumo à próxima Copa, e demos um passo importante." Tanto mostraram que podem jogar à altura do melhor time do mundo - pelo menos nesta quarta - que nas arquibancadas do Estádio Olímpico de Berlim os próprios alemães começaram o jogo divididos entre as duas equipes e sem grande confiança na sua própria seleção, que passou por um processo de renovação muito grande. No início, era só Ronaldo pegar na bola para todo mundo vibrar. Mas o fraco desempenho do Brasil e o boa atuação da Alemanha invertou um pouco as coisas no final do amistoso. Felizes, os alemães festejaram o empate por 1 a 1 como uma saborosa vitória. Afinal, agora eles começaram a achar que já tem um time para torcer e até sonhar com uma final diferente na Copa de 2006.