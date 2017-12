Kuranyi lamenta ausência na lista de Klinsmann para a Copa O atacante Kevin Kuranyi se sentiu "muito decepcionado" por ter ficado de fora da seleção da Alemanha que vai disputar a Copa do Mundo de 2006, depois de ter sido titular em boa parte dos amistosos de preparação e na Copa das Confederações, no ano passado. "Meu mundo caiu. Fiquei realmente decepcionado e sem palavras quando soube, e acho não que poderei dormir bem por muito tempo", disse o jogador do Schalke 04, que nasceu no Rio de Janeiro e disputou 35 partidas pela seleção alemã, com 14 gols marcados. O técnico Jürgen Klinsmann optou por chamar, entre outros, o novato Odonkor, do Borussia Dortmund, que nunca jogou pela Alemanha, e Hanke, do Wolfsburg, que está suspenso pela Fifa das duas primeiras partidas da Copa. O jogador admitiu que seu desempenho na última temporada, com apenas 10 gols marcados, "não foi formidável" - o Schalke terminou o Alemão em quarto lugar e vai disputar a próxima Copa da Uefa. Mesmo assim, reclamou: "Quando Klinsmann assumiu, eu já estava na seleção e marcava muitos gols". Kuranyi, no entanto, ainda tem chance de ir ao Mundial: ele faz parte da lista de seis jogadores relacionados por Klinsmann que podem ser inscritos em caso de lesão de um dos 23 selecionados.