Kuranyi marca dois gols e se destaca na vitória da Alemanha República Checa e Alemanha fizeram neste sábado uma ótima partida pelo Grupo D das Eliminatórias da Eurocopa 2008 e os alemães conseguiram um ótimo resultado ao bater os tchecos fora de casa por 2 a 1 e assumir isoladamente a liderança do grupo. A seleção alemã soma agora 13 pontos, três a mais que os anfitriões, que dividem a vice-liderança com a Irlanda, que venceu o País de Gales, também neste sábado, por 1 a 0. O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com as equipes jogando para frente e buscando o gol. Os checos começaram pressionando os alemães e criando boas oportunidades. Após 15 minutos de jogo, a Alemanha acertou a marcação e equilibrou a partida. E os visitantes conseguiram abrir o placar no final do primeiro tempo com um gol de Kevin Kuranyi. Aos 41 minutos, o brasileiro naturalizado alemão aproveitou bate-rebate na área dos donos da casa e marcou de cabeça. O segundo tempo começou mais truncado, com as duas equipes se preocupando mais com a marcação do que com a criação. Quando resolveu se arriscar mais, a Alemanha chegou ao segundo gol, novamente com Kuranyi. Aos 17 minutos o brasileiro aproveitou um cruzamento, subiu mais do que a zaga tcheca e marcou de cabeça. Aos 30, a República Checa diminuiu. Polak soltou a bomba, a bola desviou em Rosicky e enganou o goleiro Lehmann. O gol animou os checos que partiram para cima dos alemães, mas a reação parou por aí e o jogo terminou 2 a 1 para a Alemanha. Pelo Grupo G, a Holanda empatou sem gols com a Romênia. Com o resultado, os anfitriões seguem na liderança di grupo com 11 de pontos, seguidos pelos visitantes, com oito. A Slovenia empatou fora de casa também por 0 a 0 com a Albânia e segue em quinto, com quatro pontos. Os donos da casa estão em sexto, com dois. Fechando o grupo, Luxemburgo perdeu em casa para Belarus por 2 a 1 e segue em último sem nenhum ponto. Os visitantes somam agora sete pontos e estão em quarto.