Kuwait terá estádio de US$ 180 milhões O governo do Kuwait anunciou neste domingo o ambicioso projeto de construir na cidade de Al-Ardhiya um estádio para 60 mil pessoas até 2006. O custo, segundo as autoridades locais, será da ordem de US$ 180 milhões. A área para a construção do Estádio ?Jaber Al-Ahmad Al-Sabah?, nome do líder do país, é de 400 mil metros quadrados. Quatro lances de tribunas e uma pista de atletismo, além de estacionamento para 5.760 veículos, completam a obra inspirada em uma embarcação tradicional kuwaitiana.