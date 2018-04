Kuyt é mais um jogador do Liverpool a ter sua casa roubada

O atacante holandês Dirk Kuyt teve sua casa roubada na semana passada e se tornou o quinto jogador do clube inglês a ser vítima deste crime nos últimos 18 meses. A luxuosa casa do jogador, em Woolton, foi invadida na última quinta, enquanto Kuyt estava concentrado com a seleção holandesa para a disputa das Eliminatórias à Eurocopa de 2008. Os outros jogadores da equipe comandada pelo técnico Rafael Benítez a serem roubados foram o polonês Jerzy Dudek, atualmente no Real Madrid, o espanhol Pepe Reina, o dinamarquês Daniel Agger e o atacante inglês Peter Crouch. Em junho de 2006, enquanto Dudek estava de férias na Polônia, os ladrões levaram o Porsche do ex-goleiro do clube, jóias e muitos objetos pessoais do jogador, entre eles sua medalha de campeão da Liga dos Campeões.