La Bombonera, o estádio que pulsa "Dale Boooca... e Dale Boooca". Esse grito de guerra o jovem time do Santos terá de enfrentar por várias vezes nesta quarta-feira no La Bombonera, na primeira partida da final da Libertadores. O estádio do Boca Juniors tem uma acústica especial que amplifica o som e fere o ouvido e a ?alma? dos adversários. Leia mais no Estadão