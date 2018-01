La Coruña avança na Copa do Rei O Deportivo La Coruña perdeu por 4 a 3 do Murcia, nesta quinta-feira, mas se classificou para a semifinal da Copa do Rei da Espanha. O atual campeão do torneio havia vencido a primeira partida por 1 a 0, em casa, e se beneficiou por ter feito gols como visitante. Na terça-feira, o Recreativo Huelva garantiu vaga ao empatar por 0 a 0 com o Atlético de Madri. Na quarta-feira, se classificaram o Osasuna (com 3 a 2 sobre o Sevilla) e o Mallorca (ao fazer 4 a 0 diante do Real Madrid).