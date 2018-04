La Coruña bate lanterna, vence a primeira em 2018 e encerra jejum de 15 jogos

O La Coruña sofreu, mas conseguiu derrotar o lanterna Málaga por 3 a 2 nesta sexta-feira, em casa, na abertura da 31ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado interrompeu uma série de 15 jogos sem vitória da equipe anfitriã.

Foi também o primeiro triunfo do técnico Clarence Seedorf à frente da equipe e a luz no fim do túnel para tentar se livrar do rebaixamento. O La Coruña ocupa a 18ª colocação com 23 pontos e está a cinco de deixar a zona de rebaixamento. O Levante é o 17º, com 28, mas pode abrir vantagem, pois recebe o Las Palmas no domingo ainda pela 31ª rodada.

O La Coruña ainda não havia vencido em 2018. A última vitória da equipe havia acontecido em 9 de dezembro, quando bateu o Leganés, em casa, por 1 a 0. Nas 15 partidas de jejum foram 10 derrotas e cinco empates. Desde a chegada de Clarence Seedorf como técnico, no início de fevereiro, foram três empates e cinco derrotas.

Em campo, a equipe de Seedorf teve dificuldade em se manter à frente do marcador. Abriu o placar com Lucas Pérez, mas viu Diego Rolán deixar tudo igual. No segundo tempo, Adrián Lopez voltou a deixar o La Coruña em vantagem. Mas novamente Diego Rolán empatou. A vitória veio com mais um gol de Lopez, a cinco minutos do término da partida.

O La Coruña volta a campo pelo Espanhol no dia 14, sábado, quando visitará o Athletic Bilbao, atual 12º colocado. O Málaga entra em campo um dia depois e receberá o Real Madrid.

A 31ª rodada continua neste sábado, com destaque para o duelo do líder Barcelona contra o Leganés. O Real, que ocupa a terceira colocação, terá a chance no domingo de encurtar a distância em relação ao vice-líder Atlético de Madrid. As equipes se enfrentam no Santiago Bernabéu. O time de Cristiano Ronaldo tem 63 pontos, contra 67 da arquirrival da cidade. O Barcelona lidera com 76 pontos.