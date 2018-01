La Coruña bate Real Sociedad por 2 a 1 Mesmo sem jogar, o Real Madrid se deu bem na rodada deste domingo do Campeonato Espanhol. Graças à vitória de virada do La Coruña sobre a Real Sociedad por 2 a 1, o "Dream Team" abriu seis pontos de vantagem na liderança. O Real tem 60, contra 54 de La Coruña e Real Sociedad. Neste domingo, Nihat abriu o placar para os visitantes. Capdevilla e Fran marcaram para a equipe galega. O técnico do Manchester United, Alex Ferguson, esquentou o clima para o jogo contra o Real Madrid, nesta terça-feira, em Madri, pelas quartas-de-final da Copa dos Campeões. Hoje, ele disse ao jornal inglês ?News of The World? que o lateral-esquerdo Roberto Carlos ainda não foi punido pela Fifa pela agressão ao árbitro israelense Alon Yefet, no amistoso entre Brasil e Portugal, semana passada, por causa do poder que o time espanhol tem junto à entidade que comanda o futebol mundial e sobre a Uefa, que dirige o futebol na Europa. "Se a Uefa e a Fifa fizessem o seu trabalho corretamente, o Roberto Carlos deveria ter sido punido por causa da agressão ao juiz." Ferguson cita como exemplo de punições as suspensões que os jogadores portugueses João Pinto, na Copa do Mundo, e Abel Xavier, no Campeonato Inglês, sofreram. "Pinto foi afastado quatro meses por agredir o juiz no estômago e o Xavier pegou nove meses por agredir um árbitro auxiliar. A maneira como a Uefa e a Fifa estão tratando o caso do Roberto Carlos mostra a influência que o Real Madrid tem. Tenho certeza de que Roberto Carlos estará em campo porque é o Real Madrid."