La Coruña derrota Barcelona por 2 a 0 O time do Barcelona caiu na real, neste sábado. Depois de ter goleado por 8 a 0 o Puchov, da Bulgária, pela Copa da Uefa, no meio da semana, o time da Catalunha caiu. Perdeu para o La Coruña por 2 a 0 e está cada vez mais distante da liderança do Campeonato Espanhol. A equipe soma nove nove pontos, na nona colocação e pode sair da zona dos dez primeiros colocados com o complemento da rodada, neste domingo. Além disso, o Barcelona ainda não conseguiu vencer em casa no campeonato. A goleada no meio de semana até animou o time e a torcida barcelonista, mas o La Coruña abriu o marcador aos 40 minutos do primeiro tempo com Luque, completando de cabeça um cruzamento de Capdevilla. A melhor chance do Barça foi aos 19 minutos do segundo tempo, com um chute de Luís Garcia que estourou no travessão do goleiro Molina. Quatro minutos depois, Sergio fez o segundo e acabou com a reação do time da casa. Na outra partida deste domingo, o Albacete bateu o atual vice-campeão Real Sociedad por 3 a 1. Jogos de domingo: Athletic Bilbao x Villareal, Atlético de Madri x Mallorca, Osasuna x Murcia, Santander x Malaga, Zaragoza x Valladolid e Sevilla x Betis.