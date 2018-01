La Coruña derrota o Barcelona: 3 a 2 O atual campeão Deportivo La Coruña derrotou o Barcelona, por 3 a 2, na rodada deste sábado do Campeonato Espanhol. A vitória tem ainda um charme especial: esta é a primeira vez que o La Coruña vence a equipe catalã na casa do rival, em pleno estádio Camp Nou. O gol da vitória foi marcado aos 47 minutos do segundo tempo, por Victor, em cobrança de falta. No outro jogo de hoje, o líder Real Madrid ganhou do Santander por 1 a 0, com um gol de Raúl. A derrota no clássico afasta o Barcelona da disputa do título. Agora, o Real Madrid lidera sozinho, com 51 pontos. O La Coruña tem 47 e o Barça parou nos 40. No Camp Nou, brilharam as estrelas dos brasileiros Rivaldo e Djalminha. O La Coruña saiu na frente aos sete minutos de jogo, com um gol de Djalminha. Aos 15, Rivaldo cobrou uma penalidade com categoria e igualou o placar. Luis Enrique, de cabeça, deixou o Barça em vantagem a dez minutos do final do primeiro tempo. Mesmo apoiado por sua torcida, o Barcelona não conseguiu sustentar a vitória que teria suma importância em sua perseguição ao rival Real Madrid. Aos 27 minutos da segunda etapa, Victor recebeu lançamento de Djalminha e chutou forte na saída do goleiro Reina: 2 a 2. Depois, o mesmo Victor deu a vitória ao La Coruña, nos acréscimos do árbitro. Neste domingo, mais sete jogos completam a rodada do Campeonato Espanhol: Real Sociedad x Español, Celta de Vigo x Rayo Vallecano, Osasuña x Alavés, Zaragoza x Oviedo, Villareal x Valladolid, Numancia x Malaga e Mallorca x Athletic de Bilbao.