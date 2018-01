La Coruña derrota o líder Celta Com dois gols de Tristán, o Deportivo La Coruña derrotou, nesta terça-feira, o líder Celta, por 2 a 0, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Outras nove partidas serão disputadas nesta quarta-feira. Com este resultado, o La Coruña assume o terceiro lugar, com 40 pontos, igualando-se ao Celta e ao Real Madrid, mas possui um saldo de gols menor. O Real pode assumir o primeiro lugar nesta quarta-feira quando enfrentará o Valladolid. O primeiro gol de Tristán veio aos 33 minutos, em uma jogada que o auxiliar assinalou impedimento, que não foi confirmado pelo juiz Luis Medina Catalejo. Aos 20 minutos da etapa final, Tristán recebeu passe de Valerdon, invadiu a área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro argentino Cavallero. Aos 40 minutos do segundo tempo, o brasileiro Vagner foi expulso por cometer falta violenta sobre Tristán. Jogos desta quarta-feira: Valladolid x Real Madrid, Las Palmas x Betis, Athletic Bilbao x Malaga, Alaves x Valencia, Villarreal x Mallorca, Barcelona x Real Sociedad, Zaragoza x Tenerife, Sevilla x Osasuna e Rayo Vallecano x Espanyol.