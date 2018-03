La Coruña derrota Real Sociedad por 2 a 1 O Deportivo La Coruña venceu neste sábado a Real Sociedad por 2 a 1 e ocupa agora temporariamente a terceira colocação do Campeonato Espanhol, com 56 pontos. O Barcelona, com 55, enfrenta o Betis neste domingo e se vencer supera o rival. A liderança é do Real Madrid (61) seguido do Valencia (60). Em outro jogo da rodada, o Espanyol derrotou o Athletic de Bilbao por 2 a 1.