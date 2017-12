La Coruña e Barcelona estréiam bem A rodada não poderia ter sido melhor para o Deportivo La Coruña na abertura do Campeonato Espanhol. Depois de assistir à derrota do Real Madrid para o Valencia por 1 a 0 no dia anterior, o time de Djalminha iniciou a temporada com uma goleada sobre o Valladollid na estréia, 4 a 0. Os gols foram marcados por Victor, Valeron, Makaay e Diego Tristan. O Barcelona conseguiu uma difícil vitória sobre um aguerrido Sevilla por 2 a 1, dois gols do holandês Kluivert. O gol do time da casa foi de Nicolás Olivera, em cobrança de pênalti cometido pelo brasileiro Rochemback. O Villareal ganhou do Rayo Vallecano pelo mesmo placar. Outro time que conseguiu um ótimo resultado foi o Celta de Vigo, que derrotou o anfitrião Osasuna por 3 a 0. O atacante brasileiro Catanha abriu o marcador para a sua equipe. Sérgio Fernandez e Jesúli completaram o placar. Outro brasileiro que balançou a rede foi Jamelli, com o gol de honra do Real Zaragoza, que perdeu para o Espanyol por 2 a 1. A rodada de hoje não foi muito boa para as equipes que jogaram em casa. Além do La Coruña e do Espanyol, apenas o Malaga conseguiu vencer diante de sua torcida: derrotou, de virada, o Betis, de Denílson, por 3 a 2. O brasileiro saiu de campo elogiado, ao roubar uma bola do time adversário e armar a jogada que originou o gol de Casas, o primeiro da partida. Outra equipe que venceu com tranqüilidade foi o Las Palmas, que aplicou 3 a 0 no Real Mallorca. Já o Athletic Bilbao derrotou o Real Sociedad por 3 a 1 e o Tenerife perdeu para o Alavés por 2 a 0. Assassinato - O jogador Sebas Gomez, do Gestafe, da Segunda Divisão do futebol espanhol, foi assassinado na noite de sábado. Segundo informações da polícia, o autor do crime, ainda não identificado, disparou duas vezes contra o atleta em uma praia próxima da cidade de Castellón.