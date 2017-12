La Coruña e Bétis duelam na Espanha O Deportivo recebe o Bétis, neste sábado, em La Coruña, em jogo que vale a liderança do Campeonato Espanhol. O time galego está em 4º lugar, com 30 pontos, um a menos do que o rival de Sevilha. O Real Madrid, líder também com 31 pontos, entra em campo no domingo, para enfrentar o Mallorca. A 18ª rodada, penúltima do primeiro turno, tem ainda neste sábado as partidas Real Sociedad x Valladolid, Sevilla x Celta, Tenerife x Las Palmas, Espanyol x Barcelona e Valencia x Málaga.