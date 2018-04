La Coruña e Bétis empatam por 1 a 1 Deportivo La Coruña e Bétis não passaram do empate por 1 a 1 neste sábado, gols de Victor e do brasileiro Ricardo Oliveira, e somam 5 pontos na classificação do Campeonato Espanhol. Neste domingo, o Barcelona (10 pontos) confia em Ronaldinho Gaúcho para obter mais uma vitória, desta vez contra o Mallorca (4). O técnico Rijkaard reafirma que o brasileiro continuará com liberdade total para criar. O Valencia (10) é outra atração. O técnico italiano Claudio Ranieri enche a bola de seus jogadores e espera ritmo forte, ao receber o Racing Santander (4). "Tenho uma equipe muito boa, em que cada jogador sabe se dedicar ao máximo", analisa. O Espanyol (7) aprontou em cima do Real Madrid, no domingo, ao vencer por 1 a 0, perdeu durante a semana, mas tem, contra o Málaga (7), nova chance de continuar no bloco principal. A rodada terá ainda Numancia (4) x Albacete (1), Zaragoza (7) x Levante (7), Osasuna (7) x Getafe (3) e Sevilla (7) x Real Sociedad (2).