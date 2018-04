La Coruña é o vice-líder na Espanha O Deportivo La Coruña foi o único perseguidor do líder Real Madrid a vencer, neste domingo, na 21ª rodada do Campeonato Espanhol. O time dos brasileiros Nonato e Djalminha derrotou o Las Palmas por 1 a 0, saltando da sétima posição para o segundo lugar, ao lado do Alavés, com 36 pontos. O Real soma 39. Todos os outros times que lutam pelo título deste ano não venceram. O maior vexame foi do Barcelona, que foi derrotado pelo então lanterna Rayo Vallecano por 2 a 1. O Athletic Bilbao também não ficou atrás e perdeu para o Mallorca por 3 a 0. Celta e Betis empataram, enquanto o Valencia perdeu em casa, Confira os demais resultados deste domingo: Valencia 1 x 2 Valladolid, Sevilla 4 x 2 Zaragoza, Espanyol 1 x 1 Betis, Osasuna 2 x 2 Villarreal, Tenerife 1 x 1 Celta.