La Coruña e Real decidem quem é vice La Coruña e Real Madrid fazem nesta sexta-feira, às 16 horas (com ESPN Internacional), no Estádio Riazor, em La Coruña, o jogo que definirá quem será o segundo colocado do Campeonato Espanhol, conquistado pelo Valencia. A partida é válida pela 38ª e última rodada da competição. O Real Madrid tem 66 pontos ? um a mais que a equipe galega. O clube que terminar em segundo lugar garante participação na primeira fase da próxima edição da Copa dos Campeões, evitando assim ter de disputar a etapa preliminar. ?Não nos damos bem no Riazor?, admitiu o atacante Morientes. E o desempenho do Real Madrid nas últimas rodadas não foi nada bom. Dos 12 pontos disputados, ganhou apenas quatro. A explicação pode ser a preocupação com a decisão da Copa dos Campeões, na quarta-feira, contra o Bayer Leverkusen, em Glasgow. É a última chance de o time de Madrid conquistar um título no ano do seu centenário. Vicente del Bosque, técnico do Real, não terá Makelele e Raúl, contundidos, e Helguera, suspenso. Além deles, o meia português Luís Figo, machucado, será poupado. O Real não tem um bom retrospecto no campo do La Coruña. Nos últimos anos, foi goleado várias vezes: 5 a 2 (1999/2000); 4 a 0 (1998/1999); 3 a 0 (1995/1996) e 4 a 0 (1993/1994). A última vitória madrilenha no Riazor foi na temporada 1991/1992: 3 a 0. No último confronto, o Real novamente foi derrotado ? 2 a 1 na final da Copa do Rei, em março. No La Coruña, o técnico Javier Irureta aposta no fato de jogar em casa para assegurar um lugar na Copa dos Campeões. Poderá escalar na zaga César e Naybet. Desde a 32ª rodada que Irureta não coloca os dois juntos. ?Espero que o Real Madrid esteja pensando em Glasgow. Temos de ganhar para ficar em segundo lugar e terminar magnífica temporada para nós?, disse o meia Sérgio.