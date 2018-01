La Coruña e Sociedad encostam no Real As vitórias do Deportivo La Coruña sobre o Sevilla por 3 a 1 e do Real Sociedad diante do Rayo Vallecano por 5 a 0, neste domingo, serviram para deixar claro ao Real Madrid de Zidane, Ronaldo, Raúl e Roberto Carlos, que a equipe sensação do mundo não terá sossego na busca pelo título do Campeonato Espanhol. Ambos somam 60 pontos, apenas um a menos que o time madrileno. Em quarto aparece o Celta de Vigo, com 51. Nos demais jogos da 30ª rodada, o Malaga derrotou o Alaves por 1 a 0, o Espanyol empatou por 3 a 3 contra o Athletic Bilbao, o Celta de Vigo venceu o Osasuna por 2 a 0, o Racing Santander superou o Recreativo Huelva por 1 a 0 e o Betis empatou por 2 a 2 com o Atlético de Madrid.