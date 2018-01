La Coruña e Vigo cumprem tabela O La Coruña vai de crista baixa para o jogo com o Celta, em Vigo, amanhã à noite. O ganhador do campeonato espanhol do ano passado foi eliminado da Copa dos Campeões no meio da semana, e praticamente não tem também condições de brigar pelo segundo título nacional consecutivo. Com 57 pontos em 30 rodadas, o Deportivo está a oito de distância do líder Real Madrid. Para Mauro Silva, Donato e Djalminha, o duelo com o Celta vale pela rivalidade regional ? as duas equipes são da região da Galiza. Amanhã também jogam Villarreal (43) e Mallorca (52), que brigam para ficar entre os primeiros colocados.