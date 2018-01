La Coruña empata e assume liderança O Deportivo La Coruña assumiu temporariamente a liderança do Campeonato Espanhol ao empatar neste sábado por 2 a 2 com o Valência, na casa do adversário. Com a vitória, o Deportivo chega a sete pontos ganhso, um a mais que o Celta de Vigo, que neste domingo enfrenta o Racing Santander. Depois de ser muito criticdo na rodada anterior, o atacante Diego Tristan abriu a contagem para o Deportivo, aos 23 minutos do primeiro tempo. O Valencia empatou aos 5 da etapa final com gol de pênalti convertido por David Villa. No outro jogo deste sábado, o Mallorca não tomou conhecimento do adversário e goleou o Real Sociedad por 5 a 2. A rodada será completada neste domingo com oito jogos: Alaves x Getafe; Atlético de Madri x Barcelona, Athletic x Malaga, Betis x Zaragoza, Cádiz x Villarreal, Celta x Racing, Espanyol x Real Madrid e Osasuna x Sevilha