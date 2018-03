La Coruña empata e perde boa chance O Deportivo La Coruña, segundo colocado no Campeonato Espanhol, perdeu neste domingo uma chance preciosa de se aproximar do líder Real Madrid ao empatar por 1 a 1 com o Rayo Vallecano, que vive a ameaça de rebaixamento. O Rayo abriu o marcador aos 16 minutos do segundo tempo, com Bolo, mas Juan Carlos Valeron salvou a equipe galega empatando a partida aos 27 minutos. O resultado foi um alívio para o Real Madrid, que perdeu no sábado para o Celta Vigo por 3 a 0. O time de Roberto Carlos, Flávio Conceição e Sávio, que soma 69 pontos no Espanhol, teria apenas seis de vantagem sobre o Deportivo se a equipe dos brasileiros Mauro Silva, Emerson, Donato e Djalminha tivesse conseguido a vitória contra o Rayo. Com o empate, a equipe madrilenha mantém confortáveis oito pontos na frente do principal adversário na tabela de classificação. Outro time beneficiado com o empate do La Coruña foi o Valencia, terceiro colocado na tabela, que venceu o Real Sociedad, antepenúltimo colocado, por 2 a 1, no sábado, e soma agora 59 pontos. Além do Real, o Mallorca, quarto colocado, também tropeçou na rodada. O time perdeu por 1 a 0 para o Osasuña, que luta para escapar do rebaixamento. O gol foi de Armentano. O Villareal, que contou com a volta do atacante argentino Palermo, ganhou dos Las Palmas por 2 a 1. Os gols foram de Victor e Jorge Lopez para o Villareal e Schurrer para o Las Palmas. A rodada teve duas goleadas. Na primeira, o Alavés arrasou o Racing Santander, penúltimo colocado, por 5 a 1. Javi Moreno marcou duas vezes e Jordi, Iván Alonso e Ganan completaram o marcador para o Alavés. O gol de honra do Racing foi de Morán. O Real Oviedo aplicou a segunda goleada do dia. A vítima foi o Athletic Bilbao por 5 a 0, dois gols de Paunovic e Oli e um de Danjou. Nos outros jogos da rodada, o Real Zaragoza piorou ainda mais a situação do lanterna Numancia vencendo por 3 a 1. Yordi marcou duas vezes para o Zaragoza e Aguado completou para o time. O Numancia descontou com José Manuel. Valladolid e Malaga ficaram no empate sem gols, mesmo resultado da partida de sábado entre Espanyol e Barcelona.