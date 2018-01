La Coruña ganha do Barcelona: 2 a 1 O Deportivo La Coruña derrotou o Barcelona por 2 a 1, de virada, neste sábado. Desfalcado de 11 jogadores, contundidos ou servindo as seleções de seus países, o Barça não teve forças para segurar o rival, em La Coruña, e pode perder a liderança do Campeonato Espanhol neste domingo. A rodada deste domingo terá: Betis x Alavés, Málaga x Celta, Valladolid x Las Palmas, Mallorca x Zaragoza, Real Sociedad x Sevilha, Espanyol x Osasuna, Tenerife x Rayo Vallecano e Valencia x Villarreal.