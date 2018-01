La Coruña ganha do Celta e é terceiro O La Coruña venceu o clássico da Galícia contra o Celta por 3 a 0, em pleno Estádio Balaidos, em Vigo. Tristan, Valeron e Capdevilla marcaram os gols. Com o resultado, o Deportivo assumiu provisoriamente a terceira colocação do Campeonato Espanhol com 29 pontos. O Celta continua com 26, em sétimo. Em outro jogo já encerrado deste sábado pelo Espanhol, o Athletic Bilbao bateu o decadente Betis por 2 a 0, com gols de Urzaiz e Danobeitia. A equipe basca chegou aos 15 pontos, enquanto o Betis continua na lanterna, com 12.