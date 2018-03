La Coruña ganha e se mantém em 3º O Deportivo La Coruña venceu o Villarreal, neste domingo, por 2 a 0, com gols de Pandiani e Tristan e manteve a terceira colocação do Campeonato Espanhol, com 60 pontos, seguido do Barcelona, com 59. Logo mais à tarde jogam Zaragoza x Valencia e Real Madrid x Osasuna. Confira os demais resultados: Racing Santander 1 x 2 Athletic Bilbao, Real Sociedad 2 x 0 Murcia, Betis 0 x 2 Mallorca, Espanyol 1 x 1 Albacete.