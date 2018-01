La Coruña goleia Celta por 5 a 0 O Deportivo La Coruña goleou o Celta por 5 a 0, neste sábado, em Vigo, e manteve o terceiro lugar no Campeonato Espanhol. Agora, a equipe está com 36 pontos, atrás do Valencia, que tem 37, e do Real Madrid, com 42. A vitória fora de casa veio com os gols de Luque, Tristán e três de Victor. No outro jogo deste sábado pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, Zaragoza e Atlético de Madrid ficaram no 0 a 0. Neste domingo, a rodada será completada com Valladolid x Bétis, Malaga x Real Sociedad, Espanyol x Mallorca, Bilbao x Osasuna, Sevilha x Albacete, Racing Santander x Barcelona e Valência x Villarreal.