La Coruña goleia e encosta no Real O Deportivo La Coruña goleou o Recreativo de Huelva por 5 a 0, neste domingo, e aumentou a pressão sobre o Real Madrid, que no sábado foi massacrado pelo Mallorca em casa por 5 a 1. O time galego alcançou a Real Sociedad na segunda posição, ambos com 63 pontos, um a menos que o Real Madrid. Faltam seis rodadas para o fim da competição. Como de hábito, o destaque do La Coruña foi o atacante holandês Roy Makaay. Ele marcou três gols e disparou na artilharia com 27, oito a mais que o turco Nihat, da Real Sociedad. Na próxima rodada, os três concorrentes ao título jogarão fora de casa: o Real Madrid enfrentará o Recreativo de Huelva, o La Coruña pegará o Málaga e a Real Sociedad jogará contra o Mallorca. Nas cinco rodadas finais, cada time fará três jogos em casa e dois como visitante. O Real receberá Málaga, Celta e Athletic de Bilbao e sairá contra o Valencia e o Atlético de Madrid; o La Coruña será local contra Valencia, Atlético de Madrid e Espanyol e visitante contra Celta e Athletic de Bilbao; a Real Sociedad jogará em casa contra Recreativo, Valencia e Atlético de Madrid e fora contra Málaga e Celta. No Real Madrid, os jogadores querem esquecer um pouco o Campeonato Espanhol para pensar na partida de de terça-feira contra a Juventus pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. "Dormi mal por causa da goleada que levamos do Mallorca, mas temos um jogo importantíssimo contra a Juventus pela frente e é só nisso que temos de pensar", disse o craque francês Zidane. Tabela do Campeonato Espanhol