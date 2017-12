La Coruña goleia e mantém liderança O Deportivo La Coruña goleou o Osasuna por 5 a 1, de virada, neste domingo, e manteve a primeira colocação do Campeonato Espanhol, com 23 pontos. Um dos gols do líder foi do brasileiro Donato, enquanto Tristán fez mais dois e Amavisca e Makaay marcaram os outros - Aloisi marcou primeiro, para o time adversário. Mais seis partidas foram realizadas neste domingo: Betis 0 x 1 Zaragoza, Espanhol 1 x 2 Real Sociedad, Malaga 1 x 3 Sevilha, Mallorca 2 x 0 Tenerife, Valencia 2 x 1 Rayo Vallecano e Valladolid 1 x 0 Villareal.