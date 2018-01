La Coruña goleia e segue na briga O Deportivo La Coruña goleou o Zaragoza por 4 a 1, neste domingo, e se manteve na briga pela liderança do Campeonato Espanhol. Com gols de Valerón, Sergio e dois de Tristán - Valerón, contra, descontou -, a equipe chegou aos 40 pontos, quatro a menos que o líder Valencia. Nos outros jogos deste domingo, Osasuna 1 x 1 Albacete, Villarreal 2 x 0 Malaga, Mallorca 1 x 1 Racing Santander e Real Sociedad. E no complemento da 20ª rodada acontecem mais duas partidas: Atlético de Madrid x Sevilla e Bétis x Real Madrid.