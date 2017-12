La Coruña joga para manter a liderança O La Coruña enfrenta o Betis, neste sábado, fora de casa, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, interessado apenas em abrir vantagem na tabela de classificação. A equipe do técnico Javier Irureta tem 25 pontos - dois à frente de Valencia e Real Madrid, que jogam domingo. Mesmo fora de casa, a missão do La Coruña não parece muito complicada - o Betis perdeu as últimas três partidas: contra Osasuna, Atlético de Madrid e Barcelona. Além disso, nas últimas quatro temporadas, o La Coruña venceu três e empatou uma partida no campo do adversário deste sábado. O atacante Diego Tristán, que se recupera de uma contratura muscular, e o meia Luque, com amidalite, estão fora do time do La Coruña. No Betis, o técnico Víctor Fernández não tem muito o que comemorar em sua partida de número 50. O time ocupa apenas a 13ª posição da tabela (13 pontos) e, além da ausência de Denílson, contundido, não terá o atacante Tote. Lutando para alcançar o pelotão da frente, o Barcelona (quarto colocado, com 19 pontos) tem um difícil confronto com o Villarreal, às 18h30 (com ESPN Internacional), fora de casa. O técnico Frank Rijkaard ainda não poderá contar com Ronaldinho Gaúcho. "Uma equipe como o Barcelona não pode depender apenas de um jogador, por melhor que ele seja", advertiu Rijkaard, ao falar da ausência de Ronaldinho Gaúcho. O treinador do Barça também adiantou que o argentino Saviola iniciará o jogo na reserva, depois do desgaste da viagem para defender a seleção argentina. Com isso, Kluivert ganha nova chance entre os titulares. No Villarreal, uma série de desfalques, entre eles o brasileiro Marcos Senna, preocupa o técnico Benito Floro, que não definiu o time. Em outra partida deste sábado, Real Sociedad e Mallorca jogam dispostos a escapar das últimas posições. A Real Sociedad é 14º, com 13 pontos, enquanto o Mallorca é 17º, com 11.