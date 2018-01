La Coruña luta para manter liderança Comandado pelo atacante Diego Tristán, que marcou seis gols nos últimos quatro jogos, o La Coruña enfrenta neste sábado o lanterna Rayo Vallecano, fora de casa, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. O time galego é o líder da competição, com 20 pontos, três a mais que Celta, Betis e Valencia, que estão em segundo lugar. Ainda repercutem no clube as declarações do meia Djalminha, que prefere deixar o La Coruña se não for aproveitado pelo técnico Javier Irureta. O treinador demonstrou irritação com a atitude do jogador. "Não vou mudar uma vírgula nas minhas decisões. O Djalminha deve recuperar a sua posição no campo de jogo. Temos muitos jogadores aqui e todos têm as mesmas condições", declarou Irureta. O volante Mauro Silva, que esteve afastado por três semanas por uma lesão muscular, está à disposição do treinador do La Coruña. No estádio Camp Nou, o Barcelona contará com o trio de atacantes formado por Saviola, Kluivert e Rivaldo para enfrentar o Betis, que terá Denílson. Todos no Barça têm em mente que, superando a "síndrome do segundo tempo", os resultados melhorarão. Nos últimos jogos, a equipe tem diminuído o ritmo na segunda etapa. Contra o Málaga (1 a 1), no último sábado, pelo Espanhol, e contra o Lyon (vitória de 3 a 2), na última terça-feira, pela Liga dos Campeões, isso ficou claro. "Quando superarmos isso, poderemos melhorar nossos resultados", disse o técnico Carles Rexach. Fora de casa, o Real Madrid tenta sair da incômoda 15ª posição contra o Villarreal, que tem como destaque o centroavante argentino Martín Palermo. "O desespero é uma má companhia", disse o técnico Vicente del Bosque, do time dos brasileiros Roberto Carlos, Sávio e Flávio Conceição.