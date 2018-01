La Coruña passa a acreditar em milagre Milagres não acontecem a toda hora, mas o La Coruña acredita na ocorrência deles. O time espanhol levou surra de 3 a 0 do Leeds, na quarta-feira, pelas quartas-de-final da Copa dos Campeões da Europa, mas não se considera desclassificado do torneio. O técnico Javier Irureta é quem mais defende a possibilidade de que ocorra a virada, no duelo marcado para o dia 17, no Estádio Riazór. "Já tivemos um milagre este ano. Por que não podemos ter outro?", questionou o treinador, ao regressar para casa, nesta quinta-feira. Irureta referia-se à virada espetacular que o Deportivo obteve, no dia 7 de março, diante do Paris Saint-Germain, pela segunda fase da competição. Sua equipe perdia por 3 a 0, em casa, até os 15 minutos do segundo tempo. A partir daquele momento, iniciou arranca histórica, que terminou com a vitória por 4 a 3 e a certeza da classificação para as quartas-de-final. "Certo que teremos de fazer nossa parte", advertiu. "O Leeds foi mais forte e mais rápido do que nosso time, no primeiro tempo", analisou. "Na segunda etapa, quando tentamos a reação, levamos outros dois gols. E para complicar não conseguimos fazer nenhum", lamentou. Se o La Coruña tivesse marcado pelo menos um gol, poderia classificar-se com vitória por 2 a 0. Agora, tem de fazer no 3 a 0 para levar a decisão para os pênaltis. Para o jogo da volta, Irureta deve contar com Mauro Silva e Donato. Os dois veteranos brasileiros são a sustentação do sistema defensivo do Deportivo, mas não jogaram na Inglaterra. Ambos ressentiam-se de contusão e foram poupados. Uma cautela que custou caro ao time.