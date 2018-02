La Coruña perde pênalti, empata e continua sem marcar com Seedorf

O começo da trajetória de Clarence Seedorf no Deportivo La Coruña não está sendo nada fácil. Nesta sexta-feira, na abertura da 25.ª rodada do Campeonato Espanhol, a equipe recebeu o Espanyol e seguiu sem marcar sob o comando do treinador. Ao menos, o holandês pôde comemorar seu primeiro ponto com o empate por 0 a 0.

O resultado desta sexta deixou o La Coruña na 18.ª colocação, com apenas 18 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, quarta-feira que vem, o time visita o Getafe, fora de casa. Já o Espanyol foi a 28 pontos, em 15.º, e recebe o Real Madrid na próxima terça-feira.

Esta foi a terceira partida do La Coruña sob o comando de Seedorf, que vinha de derrotas por 1 a 0 para Alavés e Betis. Já são 10 partidas sem triunfo do time - foram sete derrotas no período -, que não vence desde 9 de dezembro. Já o Espanyol chegou à sétima partida seguidas sem triunfo.

Apesar do resultado, o La Coruña buscou mais o jogo, ameaçou o gol do Espanyol e teve grande chance para vencer no segundo tempo, com Lucas Pérez. O atacante sofreu pênalti aos 19 minutos, cobrou no canto esquerdo, mas parou na boa defesa de Diego López, ex-Real Madrid, que selou o resultado.