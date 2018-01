La Coruña permanece líder do Espanhol Nem Celta de Vigo nem Valencia conseguiram roubar a liderança do Deportivo La Coruña no Campeonato Espanhol. As duas equipes não passaram de empates por 1 a 1 em seus compromissos deste domingo. Com isso, o La Coruña, que no sábado havia perdido por 2 a 1 para o Rayo Vallecano, segue com 20 pontos, um a mais que o Barcelona (na abertura da décima rodada, também no sábado, fez 3 a 0 no Betis) e com vantagem de dois pontos para o Celta e o Valencia, que agora têm também a companhia do Alavés no terceiro lugar. O Celta até comemorou o ponto conquistado neste domingo, em casa, pois se salvou de derrota diante do Valladolid aos 44 minutos do segundo tempo, graças ao gol do russo Alexander Mostovoi, em jogada do brasileiro Catanha. Tote havia colocado o visitante em vantagem aos cinco da etapa final. O Valencia saiu na frente do Sevilla, mas também não teve forças para vencer. David Albelda anotou o gol do Valencia, mas Moisés fez 1 a 1. Já Fabricio Coloccini, o defensor argentino que começa a viver dias de estrela na Espanha, foi o autor do gol da vitória do Alavés diante do Las Palmas, por 1 a 0. O Zaragoza, jogando diante de sua torcida, acabou derrotado pelo Málaga, por 2 a 0, resultado que fez com que aumentassem os protestos e pedidos pela saída de seu técnico Chechu Rojo - o time soma 11 pontos.