La Coruña prepara nova goleada Depois de golear o Osasuna por 5 a 1 na última rodada do Campeonato Espanhol, o líder Deportivo La Coruña tem boas chances de aplicar mais uma goleada. O adversário dessa vez é o Tenerife, vice-lanterna da competição, que jogará no seu estádio. A esperança do time dos brasileiros Donato, Djalminha, Emerson e Mauro Silva é o atacante Diego Tristan, artilheiro do campeonato com sete gols. O vice-líder Valencia vai buscar manter sua invencibilidade no Espanhol pegando o fraco Osasuna, que joga em casa. O time está a dois pontos do Deportivo e, se vencer, pode assumir o primeiro lugar. O Barcelona está em situação incômoda apesar da terceira colocação na tabela. Além da derrota para o rival Real Madrid na última rodada, o time catalão foi surpreendido pelo Figueres, da terceira divisão, durante a semana e foi eliminado da Copa do Rei. Uma vitória neste domingo é fundamental para a reabilitação da equipe, que não terá Rivaldo, na seleção brasileira. A equipe madrilenha, sem Roberto Carlos, joga contra o Zaragoza. O time de Figo, Zidane & cia., depois de um início de campeonato desastroso, está se recuperando na competição, mas precisa de vitórias para encostar nos líderes. Outros jogos: Celta x Athletic Bilbao, Alavés e Espanyol, Rayo Vallecano x Málaga, Real Sociedad x Mallorca e Villareal x Las Palmas. Itália - O Campeonato Italiano foi interrompido neste fim de semana para a disputa da Copa da Itália. Jogam: Como x Brescia, Lazio x Siena, Messina x Parma, Piacenza x Roma e Sampdoria x Juventus.