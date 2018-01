La Coruña pune Donato em US$ 4,5 mil O Deportivo La Coruña puniu nesta quinta-feira Donato em US$ 4,5 mil por ter se negado a viajar para Mallorca, em abril, para um jogo do Campeonato Espanhol. O zagueiro, de 40 anos, achou exagerada a medida e no fim do mês pode deixar o clube que defende há uma década.