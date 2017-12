La Coruña sai na frente da Juventus O Deportivo La Coruña está disposto a apagar a má impressão deixada na fase mata-mata da Liga dos Campeões - eliminado por Leeds United em 2001, nas quartas-de-final, e pelo Manchester United em 2002, nas oitavas. Nesta quarta-feira, no estádio Riazor, a equipe espanhola recebeu a Juventus - no sétimo encontro entre ambos pela principal competição européia - e obteve importante resultado. Com gol solitário do atacante Alberto Luque, venceu por 1 a 0 e agora leva vantagem no duelo de volta, em Turim, no dia 9 de março. No lance do gol, o lateral Lionel Scaloni cruzou da direita, Lilian Thuram cortou mal e Luque aproveitou, acertando chute forte, de primeira, no canto esquerdo do goleiro Buffon. Do lado da Juventus, além da derrota, o técnico Marcelo Lippi pode ficar sem o goleador David Trezeguet (voltava a jogar nesta quarta após recuperar-se de lesão), que deixou o campo com contusão, agora no ombro. No duelo entre Porto e Manchester United, destaque para os atacantes sul-africanos. A equipe inglesa saiu em vantagem com gol de Quinton Fortune, aos 14 minutos. Seu companheiro de seleção e rival dentro de campo Bennedict McCarthy igualou o marcador aos 29 e, na segunda etapa, aos 33, voltou a superar o goleiro Howard, garantindo a vitória do time português por 2 a 1. Nos outros dois jogos válido pelas oitavas-de-final, muitas coincidências. Lyon e Chelsea atuaram fora de casa, venceram por 1 a 0 e graças a gols contra de zagueiros. Os franceses bateram a Real Sociedad, na Espanha, com gol de Gabrial Scürrer, aos 18 minutos. Os ingleses enfrentaram o Stuttgart, na Alemanha, e foram beneficiados por gol de Fernando Meira, aos 12.