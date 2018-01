La Coruña tenta voltar à liderança O Deportivo recebe o Atlético de Madri neste sábado, na abertura da sexta rodada do Campeonato Espanhol, e tenta recuperar a liderança. O time de La Coruña (12 pontos) perdeu o primeiro lugar na semana passada, com a derrota por 3 a 2 para o Osasuna. Com isso, foi ultrapassado pelo Valencia, que bateu o Real Madrid e tem 13. Ainda neste sábado, jogam Betis x Athletic Bilbao e Villarreal x Zaragoza.