La Coruña vence Alavés de virada O Deportivo La Coruña derrotou hoje o Alavés por 2 a 1, em casa, na abertura da 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Javi Moreno abriu o placar para o Alavés, mas Tristán virou para o time galego. Com o resultado, o Deportivo soma 64 pontos contra 69 do líder Real Madrid, que joga no domingo contra o Espanyol, no Santiago Bernabéu. Amanhã se enfrentam Villareal x Real Sociedad. O mandante luta por vaga na Copa da Uefa e o adversário, contra o rebaixamento.