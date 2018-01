La Coruña vence Celta e avança O Deportivo La Coruña ficou mais perto dos líderes do Campeonato Espanhol ao derrotar neste sábado o Celta por 3 a 0. A equipe somou 29 pontos e assumiu a quarta colocação da tabela liderada pelo Real Sociedad, com 35. Já o Valladolid somou 20 pontos na competição ao bater o Bétis por 3 a 0. A vitória deixou a equipe entre os dez primeiros. Nos demais jogos do dia, o Rayo Vallecano venceu o Osasuna por 1 a 0 enquanto o Athletic Bilbao 4 x 3 Racing Santander.