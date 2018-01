La Coruña vence duelo de brasileiros Do lado do Bétis, Denílson e Marcos Assunção. Pelo Deportivo La Coruña, Mauro Silva e Donato. No duelo dos brasileiros pelo Campeonato Espanhol, o La Coruña ganhou por 2 a 0, neste domingo, com gols dos atacantes Tristán e Makaay. Com a vitória, o La Coruña chegou aos 35 pontos e está na 5ª colocação do Campeonato Espanhol. O líder é a Real Sociedad, que tem 43 e enfrenta o Athletic de Bilbao ainda neste domingo. Nos outros jogos disputados pela 20ª rodada, Valencia 1 x 0 Mallorca, Celta 0 x 1 Sevilha, Osasuna 0 x 1 Villarreal, Valladolid 2 x 1 Santander e Alavés 1 x 1 Rayo Vallecano. Ainda neste domingo jogam Malaga x Recreativo de Huelva e Espanyol x Real Madrid.