La Coruña vence e continua líder Depois de vencer por 3 a 2 o Manchester United, no meio da semana, pela Copa dos Campeões, o Deportivo La Coruña confirmou mais uma vez a boa fase e venceu neste sábado, por 1 a 0, o Sevilha, pelo Campeonato Espanhol. Com a vitória, a equipe mantêm a liderança com 20 pontos. O Betis empatou em 1 a 1 com o Villareal e permanece provisoriamente na segunda colocação com 17 pontos. Neste domingo, o Celta joga contra o Real Madrid e se vencer poder chegar a 19 pontos e assumir o segundo lugar. O Barcelona empatou com o Malaga em 1 a 1 e soma agora 16 pontos. O gol do Barcelona foi de Rivaldo e teve um sabor a mais. Foi o seu 100.º gol no Campeonato Espanhol, em cinco temporadas disputadas pelo brasileiro. Outros cinco jogos fecham a nona rodada do Campeonato Espanhol, neste domingo: Espanyol x Tenerife; Mallorca x Rayo Vallecano; Real Madrid x Celta; Valencia x Zaragoza e Valladolid x Alaves. Outros resultados deste sábado: Real Sociedad 2 x 1 Osasuna Las Palmas 1 x 1 Bilbao